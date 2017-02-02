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Телефон Гитлера выставят на аукцион (фото)

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Личный телефонный аппарат Адольфа Гитлера уйдет с молотка в США.

Ориентировочная стоимость аппарата – 200–300 тыс. долларов

Личный телефонный аппарат Адольфа Гитлера уйдет с молотка в США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Alexander Historical Auctions, пишет Багнет.

Телефон Siemens был подарком Вермахта. В 1945 году советские солдаты нашли его в бункере Гитлера и передали британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.

Аукционный дом называет этот лот «возможно, самым разрушительным «оружием» всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру». Ориентировочная стоимость телефона – 200–300 тыс. долларов.

Аукцион состоится 19 февраля. Кроме телефона, там будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.

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Теги: Siemens, аукцион, Гитлер, лот, телефон

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