США не смягчили, а уточнили санкции против ФСБ

Действия Минфина США были формальными, объяснили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер заявил, что действия Министерства финансов США были формальными и не имеют отношения к санкционной политике против России. Об этом сообщает Reuters. «Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, который довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций», – ответил Спайсер в ответ на вопрос журналистов о том, является ли это сдвигом в политике по отношению к России.

Как сообщали «Комментарии», ранее Министерство финансов США опубликовало документ, в котором шла речь о том, что американские компании смогут получать лицензии, разрешения и сертификаты от ФСБ для ввоза в Россию электронных товаров.