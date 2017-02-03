Названа причина смерти шести подростков в Баварии

Из бензинового электрогенератора, находившегося в садовом домике, выделялся токсичный газ

Утечка газа, ставшего причиной смерти шестерых подростков в городе Арнштайн на севере Баварии, произошла из бензинового электрогенератора, находившегося в садовом домике. Об этом проинформировала местная полиция в четверг, 2 февраля, сообщает dw.com.

Как заявил представитель правоохранительных органов, подобные приборы запрещено устанавливать в закрытом помещении. Теперь криминалисты и прокуратура пытаются установить, кто несет ответственность за установку и подключение прибора в дачном домике, в котором погибли молодые люди.

Как ранее сообщали «Комментарии», шесть подростков в возрасте от 18 до 19 лет были обнаружены мертвыми в воскресенье, 29 января, владельцем садового участка в городе Арнштайн в дачном домике. В числе погибших были его сын и дочь. Накануне молодые люди собирались устроить вечеринку. Не получая от детей известий в течение суток, владелец участка стал беспокоиться и отправился на место происшествия, где и обнаружил тела.

Вызванная им служба спасения смогла лишь констатировать смерть подростков. Первоначальной версией причиной гибели молодых людей было неверное обращение с дровяной печью в помещении. Позже полиция установила, смерть подростков произошла в результате утечки угарного газа.