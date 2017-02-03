"> На международных поездах в Шенгенской зоне введут паспортный контроль

Туристов просят с пониманием отнестись к нововведению

По сообщениям Министерства внутренних дел Бельгии, страна приняла решение ввести временный паспортный контроль на международных поездах. Пока проверять паспорта планируется на евроэкспрессах Thalys и Eurostar. Отмечается, что передвижение на прочем международном наземном транспорте в пределах Шенгенской зоны по-прежнему будет свободным.

К инициативе Бельгии присоединились Нидерланды и Франция. Решение объясняется тем, что именно эти страны наиболее пострадали от террористических актов в 2015–2016 годах. Германия пока взяла паузу.

Дата введения паспортного контроля не сообщается, однако ожидается, что мера вступит в действие в течение 2017 года, после необходимой подготовки технической и информационной базы. По заверениям государств, неудобства для пассажиров будут сведены к минимуму. Туристов просят с пониманием отнестись к нововведению.