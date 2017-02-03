В Таиланде в ДТП по дороге в школу пострадали 24 ребенка

Дорога была скользкой, а грузовик - переполненным. Дети сидели даже на крыше кабины

В Таиланде в ДТП попал грузовик, в котором на занятия в школу ехали дети. В результате аварии 24 школьника младших и старших классов получили травмы. Девять из них получили серьезные ранения. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Сообщается, что грузовик был оборудован скамейками для перевозки детей и использовался для этих целей ежедневно. Утром в пятницу он перевернулся на скользкой дороге, когда вез детей из окрестных деревень в школу, расположенную в городке Нам Пхонг. Грузовик, потерпевший аварию, ежедневно использовался для перевозки школьников.

Как сообщил полиции сам водитель, он ехал со скоростью не более 60 километров в час, когда автомобиль неожиданно вошел в занос, вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель также сказал, что в кузове грузовика были 40 школьников, и некоторые из них сидели даже на крыше кабины.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Полиция проводит следствие по факту ДТП.

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