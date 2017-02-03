В Таиланде в ДТП по дороге в школу пострадали 24 ребенка

Дорога была скользкой, а грузовик - переполненным. Дети сидели даже на крыше кабины
В Таиланде в ДТП попал грузовик, в котором на занятия в школу ехали дети. В результате аварии 24 школьника младших и старших классов получили травмы. Девять из них получили серьезные ранения. Об этом сообщает издание Bangkok Post.
Сообщается, что грузовик был оборудован скамейками для перевозки детей и использовался для этих целей ежедневно. Утром в пятницу он перевернулся на скользкой дороге, когда вез детей из окрестных деревень в школу, расположенную в городке Нам Пхонг. Грузовик, потерпевший аварию, ежедневно использовался для перевозки школьников.
Как сообщил полиции сам водитель, он ехал со скоростью не более 60 километров в час, когда автомобиль неожиданно вошел в занос, вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель также сказал, что в кузове грузовика были 40 школьников, и некоторые из них сидели даже на крыше кабины.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Полиция проводит следствие по факту ДТП.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Испании школьный автобус вел водитель под кокаином.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: грузовик, дети, дтп, скользкая дорога, Таиланд, школа, школьники
Последние новости
|
11:59
|
11:48
Из-за гололеда на автодорогах Украины ограничено движение транспорта
|
11:40
Международная группа журналистов показала откуда сепаратисты стреляют по Авдеевке
|
11:35
Россия предоставила письменные гарантии о прекращении огня возле Авдеевки
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0