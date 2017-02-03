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Лукашенко пообещал Беларуси средние зарплаты в $ 500 уже в 2017 году

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Лукашенко обнадежил жителей Беларуси

Президент рассказал за счет чего их будут повышать и что будет с министрами, если  средние зарплаты не вырастут в этом году до обещанного им уровня

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу  обеспечить в 2017 году средний уровень зарплаты в стране на уровне эквивалента 500 долларов .

Глава государства пояснил, что заработные платы и пенсии будут повышены только за счет эффективной работы экономики.

«Заработные платы и пенсии будут увеличены только тогда, когда мы в реальном секторе экономике произведем больше, качественнее, продадим по более выгодной цене», — сказал Лукашенко журналистам и добавил, что рост зарплат не должен происходить за счет кредитования.

«У нас и так задолженность приличная. Особо надеяться на то, что мы будем заимствовать и за счет этого повышать зарплаты и пенсии — этого не будет… Заработная плата может быть повышена только за счет эффективной работы экономики. Производительность труда не должна быть ниже заработной платы», — сказал белорусский президент.

 При этом Лукашенко заметил, что если его требование об увеличении средней зарплаты до эквивалента 500 долларов не будет выполнено, то  в правительстве  « ни один с портфелем не останется».

Ранее "Комментарии" писали о том, что Россия вернула погранконтроль для въезжающих из Беларуси.

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Теги: Беларусь, зарплаты, Лукашенко, министры, Экономика

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