Меланью Трамп с вещами не ждут в Белом доме раньше лета

Первая леди США переедет к мужу в конце учебного года

Переезд первой леди США Меланьи Трамп в Белый дом ожидают не ранее лета. Об этом сообщила ее первый советник Стефани Уинстон Волкофф.

«Госпожа Трамп переедет на постоянное место жительства в Белый дом в конце учебного года», - сообщила Волкофф.

Очевидно даты переезда связаны с учебой в Нью-Йорке 10-летнего сына четы Трампов – Бэррона.

Пока Меланья Трамп с сыном проживает в пентхаусе Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сети взорвала резкая перемена выражения лица Меланьи Трамп.