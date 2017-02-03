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Меланью Трамп с вещами не ждут в Белом доме раньше лета

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Меланья Трам до лета будет жить в Нью-Йорке

Первая леди США переедет к мужу в конце учебного года

Переезд первой леди США Меланьи Трамп в Белый дом ожидают не ранее лета. Об этом сообщила ее первый советник  Стефани Уинстон Волкофф.

«Госпожа Трамп переедет на постоянное место жительства в Белый дом в конце учебного года», - сообщила Волкофф.

Очевидно даты переезда связаны с учебой в Нью-Йорке 10-летнего сына четы Трампов – Бэррона.

Пока Меланья Трамп с сыном проживает в пентхаусе Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сети взорвала резкая перемена выражения лица Меланьи Трамп. 

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Теги: Белый дом, Нью-Йорк, первая леди, Трамп

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