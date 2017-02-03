Меланью Трамп с вещами не ждут в Белом доме раньше лета

Первая леди США переедет к мужу в конце учебного года
Переезд первой леди США Меланьи Трамп в Белый дом ожидают не ранее лета. Об этом сообщила ее первый советник Стефани Уинстон Волкофф.
«Госпожа Трамп переедет на постоянное место жительства в Белый дом в конце учебного года», - сообщила Волкофф.
Очевидно даты переезда связаны с учебой в Нью-Йорке 10-летнего сына четы Трампов – Бэррона.
Пока Меланья Трамп с сыном проживает в пентхаусе Трамп-тауэр в Нью-Йорке.
Ранее "Комментарии" писали о том, что сети взорвала резкая перемена выражения лица Меланьи Трамп.
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Теги: Белый дом, Нью-Йорк, первая леди, Трамп
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