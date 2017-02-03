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Трамп заявил, что не будет добр к Ирану, как Обама

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Трамп высказался об испытаниях ракеты Ираном

Трамп заявил, что Иран играет с огнем

 Президент США Дональд Трамп высказался в микроблоге о испытаниях Ираном баллистической ракеты средней дальности, которое прошло 29 января на полигоне под Тегераном.

На своей странице в в Twitter  Трамп  заявил, что Иран играет с огнем.

«Иран играет с огнем - они не ценят, насколько «добр» к ним был президент Обама. Не я», - написал Трамп.

Напомним, при испытательном пуске баллистическая ракета средней дальности пролетела 966 километров перед тем как взорвалась. Резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года призывает Тегеран не проводить подобные испытания. В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против Ирана. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Меланья Трамп переедет к мужу в Белый дом не раньше лета.

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Теги: Иран, испытание, ракета, Трамп

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