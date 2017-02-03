В Риге начат сбор подписей за избавление от чаек (фото)

Серебристые чайки, вьющие гнезда на крышах многоэтажек и питающиеся в мусорных баках, стали настоящим бедствием для города

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы самоуправление выделило финансирование ученым, которые придумают гуманный способ отпугнуть чаек, пишет портал skaties.lv.

«По ночам, весной за окном чайки устраивают такой балаган, что о спокойном сне можно только и мечтать», – так объяснил инициативу об освобождении Риги от крикливых чаек ее автор Андис Лацис. Инициатор сбора подписей считает, что рижское самоуправление могло бы объявить конкурс, либо выдать гранты специалистам Латвийского университета, Рижского технического университета или иных учебных заведений для разработки технического решения проблемы.

Он полагает, что птиц можно отпугивать звуковым сигналом или с помощью другого технического и гуманного решения, которое поможет избавиться от гнездования чаек на крышах рижских домов.

Тем временем как отметила орнитолог и исследователь Латвийского университета Мара Янаус, самый эффективный способ избавиться от чаек – это держать город в чистоте. Кстати, в некоторых европейских городах даже введен штраф за кормление этих птиц.

«Там, где есть еда, всегда найдется едок. Пока будут отходы, которыми в основном и кормятся серебряные чайки в Риге и других городах, до тех пор они и будут. Самым эффективным способом является ликвидация открытых городских свалок и соблюдение чистоты вокруг мусорников», – сказала исследователь.

Серебристые чайки (не бакланы, и не альбатросы, как их принято называть в народе), первый раз были зафиксированы в Риге в начале 1980-х годов. И с тех пор плотно здесь обосновались. Изначально они жили в близлежащих к морю районах – Болдерае, Вецмилгрависе. Теперь чайки двинулись вглубь города, и даже страны. Тем более что в городе еще очень много свободных плоских крыш – это идеальное место для гнездования чаек. В апреле-мае птенцы чаек разгуливают по дворам и дорогам, доставляя проблемы автолюбителям и жильцам домов, потому что бдительные родители готовы «заклевать» (хотя на самом деле они только пугают криком) всех, кто приблизится к их чадам.