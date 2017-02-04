Суд приостановил действие указа Трампа о мигрантах

Действие указа приостановлено до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой
Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев и выдаче виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, передает Русская служба Би-би-си.
В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.
Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, комментируя решение приостановить действие указа, назвал его свидетельством торжества закона в США. Он добавил, что теперь люди, попавшие под действие указа, снова смогут обращаться за визами.
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Источник: «Би-Би-Си»,
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