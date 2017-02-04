Пентагон назвал страну, которая является спонсором терроризма

Глава Пентагона назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма

Руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран «крупнейшим спонсором терроризма в мире».

По его словам, США не намерены в связи с этим увеличивать численность военного контингента на Ближнем Востоке.

Он отметил, что у Вашингтона есть возможность усилить свои подразделения, размещенные в регионе, однако не видит в этом срочной необходимости.

«Этого не случится в ближайшем будущем», - сообщил он.

Кроме того, он подчеркнул, что не намерены оставлять без внимания агрессивные действия Тегерана.

«Игнорировать это было бы глупо», - заявил Маттис, добавив, что в связи с линией поведения, избранной Ираном, он считает целесообразным решение президента Дональда Трампа объявить официальное предупреждение иранским властям.