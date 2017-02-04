Пентагон назвал страну, которая является спонсором терроризма

Глава Пентагона назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма
Руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран «крупнейшим спонсором терроризма в мире».
По его словам, США не намерены в связи с этим увеличивать численность военного контингента на Ближнем Востоке.
Он отметил, что у Вашингтона есть возможность усилить свои подразделения, размещенные в регионе, однако не видит в этом срочной необходимости.
«Этого не случится в ближайшем будущем», - сообщил он.
Кроме того, он подчеркнул, что не намерены оставлять без внимания агрессивные действия Тегерана.
«Игнорировать это было бы глупо», - заявил Маттис, добавив, что в связи с линией поведения, избранной Ираном, он считает целесообразным решение президента Дональда Трампа объявить официальное предупреждение иранским властям.
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Источник: «Reuters»,
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