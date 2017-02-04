Скончался легендарный актер Георгий Тараторкин

Тараторкин сыграл более 30 ролей в кино, в том числе Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания»

Актер Георгий Тараторкин умер в возрасте 72 лет, сообщается на сайте театра Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», - говорится в сообщении.

Прощание, скорее всего, состоится в понедельник, 6 февраля, а место погребения станет известно позднее.

Всего Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. В их числе любимые картины «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Богач, бедняк», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство» и многие другие. Он снимался в кино с 1968 года, его первым фильмом стал «Софья Перовская». А приглашение в Театр имени Моссовета артист получил в 1974 году, где его первой ролью на сцене стал уже знакомый ему герой - Родион Раскольников в спектакле режиссера Юрия Завадского «Петербургские сновидения».

С 1974 года играл на сцене театра Моссовета. Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».