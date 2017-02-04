США вернули прежний порядок въезда для иностранцев

Американские таможенники сообщили авиакомпаниям о возможности допуска на рейсы в США граждан мусульманских стран

Отмену запрета подтвердили в Qatar Airways в и Air France.

Отныне граждане семи мусульманских стран смогут пересекать границу США в соответствии с имеющимися у них документами (действующими визами или грин-картами).

О решении таможенной службы стало известно спустя всего несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа.

Как сообщали «Комментарии», 1 февраля Госдеп США отменил большинство виз для туристов из семи стран с мусульманским населением среди граждан.

Изначально запрет на въезд в США касался даже владельцев «Зеленых карт», однако вскоре эта норма была отменена за исключением подозрений индивидуального характера.

Как сообщали «Комментарии», президент США Дональд Трамп создал новый антимиграционный указ, согласно которому изменилась процедура получения виз для граждан Украины. Подробнее о том, что теперь необходимо гражданам Украины для получешния американской визы читайте ТУТ.