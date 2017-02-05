УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В США сверстники избили подростка из-за бейсболки со слоганом Трампа

0

Подобная бейсболка стала причиной драки

Драка возникла в школьном автобусе, подростки поспорили о стене на границе с Мексикой, а затем в ход пошли кулаки

В штате Миссури драка произошла между подростками, которые ехали на занятия в школьном автобусе. В результате избитым оказался подросток, у которого была бейсболка с  пропрезидентским слоганом «Сделаем Америку снова великой».  Именно за нее парню и досталось от сверстников.

Школьники средних классов по пути в школу поспорили из-за стены с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп поручил возвести сразу же после инаугурации. Все началось со словесной перепалки, но закончилось тем, что подростка несколько раз ударили.

Местные власти сообщили, что провели расследование произошедшего и наказали участников стычки.

Ранее «Комментарии" писали о том, что США вернули прежний порядок въезда для иностранцев.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: драка, подростки, Трамп, США, школьники

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В США подавлен бунт недовольных Трампом заключенных

В США подавлен бунт недовольных Трампом заключенных

"> Калифорнийский университет закрыли из-за беспорядков (фото)

Калифорнийский университет закрыли из-за беспорядков (фото)

"> Назвали дату встречи Порошенко и Трампа

Назвали дату встречи Порошенко и Трампа

"> В тюрьме США - бунт из-за несогласия с Трампом

В тюрьме США - бунт из-за несогласия с Трампом

Новости партнеров

Лукашенко пригрозив виходом з контрольованого Росією Євразійського економічного союзу
b91a45141b141f5e70f7d375b8ec7ffdПрезидент Білорусі Олександр Лукашенко йде на відкриту конфронтацію з владою Росії, про що свідчить його рішення відізвати представників країни з митних органів
Донька загиблого героя АТО отримала землю в Пущі Водиці попри атаки рейдерів.
Прості громадяни змогли побороти рейдерів у судіОболонський районний суд Києва визнав незаконним свідоцтво права власності на будинок, який два брати збудували на землі , призначеній для доньки загиблого

Последние новости

12:42

Ветер остановил американскую горку высотой с 17-этажку

12:20

Хакеры «слили» в интернет переписку Дэвида Бэкхема

12:17

Украинский дуэт по выиграл «золото» Универсиады

12:04

Украинская легкоатлетка добыла победу на турнире в Таллине

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Жебривский рассказал, что сейчас происходит в Авдеевке

Жебривский рассказал, что сейчас происходит в Авдеевке »

Харьков

Спасатели вытащили пса из выгребной ямы (ФОТО)

Спасатели вытащили пса из выгребной ямы (ФОТО) »

Одесса

Контрабанда нефти: координатор задержан в Днепре (ФОТО)

Контрабанда нефти: координатор задержан в Днепре (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.