В США сверстники избили подростка из-за бейсболки со слоганом Трампа

Драка возникла в школьном автобусе, подростки поспорили о стене на границе с Мексикой, а затем в ход пошли кулаки

В штате Миссури драка произошла между подростками, которые ехали на занятия в школьном автобусе. В результате избитым оказался подросток, у которого была бейсболка с пропрезидентским слоганом «Сделаем Америку снова великой». Именно за нее парню и досталось от сверстников.

Школьники средних классов по пути в школу поспорили из-за стены с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп поручил возвести сразу же после инаугурации. Все началось со словесной перепалки, но закончилось тем, что подростка несколько раз ударили.

Местные власти сообщили, что провели расследование произошедшего и наказали участников стычки.

Ранее «Комментарии" писали о том, что США вернули прежний порядок въезда для иностранцев.