США и Япония испытали ракету-перехватчик

Ракета разработана США и Японией для поражения целей на средней и промежуточной дальности
Морские испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA провели ВМС США совместно с министерством обороны Японии. Об этом сообщает сайт ВМС США.
Сообщается, что ракета-перехватчик разработана США и Японией для поражения целей на средней и промежуточной дальности, может запускаться как с суши, так и с моря. Она является частью системы противоракетной обороны «Иджис».
«Ракета, разработанная совместно правительствами Японии и США, жизненно важна для обеих стран, она позволит значительно усилить наши оборонные возможности в ответ на возрастающую угрозу запусков баллистических ракет по всему миру», — сказал вице-адмирал США Джим Суринг.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Иран указал, в каких случаях будет использовать свои ракеты.
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Теги: испытание, противоракетная система, ракета, США, Япония
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