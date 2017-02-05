США и Япония испытали ракету-перехватчик

Ракета разработана США и Японией для поражения целей на средней и промежуточной дальности

Морские испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA провели ВМС США совместно с министерством обороны Японии. Об этом сообщает сайт ВМС США.

Сообщается, что ракета-перехватчик разработана США и Японией для поражения целей на средней и промежуточной дальности, может запускаться как с суши, так и с моря. Она является частью системы противоракетной обороны «Иджис».

«Ракета, разработанная совместно правительствами Японии и США, жизненно важна для обеих стран, она позволит значительно усилить наши оборонные возможности в ответ на возрастающую угрозу запусков баллистических ракет по всему миру», — сказал вице-адмирал США Джим Суринг.

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