Суд отклонил аппеляцию Минюста США на отмену иммиграционного указа

Минюст уведомил суд Западного округа штата Вашингтон о начале процедуры апелляции, но вскоре получил отказ

Министерство юстиции США обжалует в высшей инстанции решение федерального суда Сиэтла, который временно приостановил выполнение исполнительного указа об ужесточении миграционной политики. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Как отмечается, речь идет о формальном начале процедуры подачи апелляции. Пока никаких оснований и аргументов для опротестования решения не указывается, поскольку Минюст лишь уведомил суд Западного округа штата Вашингтон о начале процедуры.

Однако, как стало известно, суд отклонил аппеляцию Министерства юстиции США на судебное решение о приостановке иммиграционного указа.

Ранее «Комментарии" писали о том, что США вернули прежний порядок въезда для иностранцев.