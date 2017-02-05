Хакеры «слили» в интернет переписку Дэвида Бэкхема

В письмах бывший футболист нелестно отзывался о британских лордах, сам Бэкхем говорит, что писал письма сгоряча

Хакеры взломали и выложили в сеть личную переписку бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бэкхема. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Из обнародованных писем следует, что Бэкхэм занимался благотворительностью ради получения рыцарского титула. В письмах он грубо высказывался в адрес лордов, не оказавших ему помощи.

Также в письмах содержатся рекомендации двух чиновников благотворительных организаций Бекхему, которые советуют ему не демонстрировать в Instagram позолоченный ноутбук, так как это не вписывается в его имидж «человека из народа».

Представители спортсмена подтвердили факт взлома, но заявили, что цитаты вырваны из контекста и создают неверное представление о ситуации.

Позже и сам Дэвид Бэкхем подтвердил подлинность переписки, но добавил, что эти письма были написаны им сгоряча, а некоторые позже были исправлены, а рыцарский титул его не слишком волнует.

Ранее«Комментарии» писали о том, что татуировки Дэвида Бэкхэма использовали в ролике против насилия над детьми.