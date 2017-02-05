В Анкаре задержали 60 человек за связь с ИГИЛ

Антитеррористическая операция была проведена турецкой полицией сегодня утром

60 подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» задержала турецкая полиция в ходе антитеррористической операции в Анкаре. Большинство задержанных - иностранцы.

Местные СМИ сообщают, что операция была проведена утром в воскресенье сразу в нескольких районах: Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак.

Подозреваемых допрашивают в управлении полиции Анкары.

Ранее «Комментарии" писали о том, что стало известно скольких арестовали после попытки госпереворота в Турции.