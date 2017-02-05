Президента Филиппин обвинили в терроре против бедных

Правозащитники заявили, что жертвами антинаркотической кампании Дутерете часто становились беззащитные люди

«Террором против бедных» назвала католическая церковь Филиппин развернутую президентом страны Родриго Дутерте кампанию по борьбе с наркотиками. Заявление церкви было зачитано во время воскресных проповедей во всех приходах страны. Об этом пишет ВВС.

Ранее в рамках поддерживаемой президентом страны антинаркотической кампании были убиты несколько тысяч человек. Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции часто становились беззащитные люди.

На прошлой неделе президент временно приостановил антинаркотическую кампанию из-за коррупции в рядах полиции.

Президент обещал возобновить антинаркотическую кампанию после «очищения» полиции. По его словам, борьба с наркотиками продлится вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте. Возглавив страну, он пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву - в случае необходимости - миллионы жизней.

Ранее «Комментарии" писали о том, что президент Филиппин пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета.