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Президента Филиппин обвинили в терроре против бедных

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утерте пообещал, что его борьба с наркотиками продлится до истечения срока президентских полномочий

Правозащитники заявили, что жертвами антинаркотической кампании Дутерете часто становились беззащитные люди

«Террором против бедных» назвала католическая церковь Филиппин развернутую президентом страны Родриго Дутерте кампанию по борьбе с наркотиками. Заявление церкви было зачитано во время воскресных проповедей во всех приходах страны. Об этом пишет ВВС.

Ранее в рамках поддерживаемой президентом страны  антинаркотической кампании были убиты несколько тысяч человек. Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции часто становились беззащитные люди.

На прошлой неделе президент временно приостановил антинаркотическую кампанию из-за коррупции в рядах полиции.

Президент обещал возобновить антинаркотическую кампанию после «очищения» полиции. По его словам, борьба с наркотиками продлится  вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте. Возглавив страну, он пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву - в случае необходимости - миллионы жизней.

Ранее «Комментарии" писали о том, что президент Филиппин пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета.

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Теги: борьба с наркотиками, правозащитники, президент, террор, Филиппины

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