Напавший с ножом на военных у Лувра не дал показаний

Позже следователи намерены предпринять еще одну попытку допроса задержанного

Напавший на военный патруль возле парижского Лувра мужчина отказался разговаривать со следователем во время первого допроса. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Напомним, нападение на военный патруль произошло в минувшую пятницу. Мужчина с ножом в руках с криком «Аллах Акбар!» набросился на одного из военнослужащих. В ответ те открыли стрельбу и нападавший был ранен в живот. Власти Франции заявили, что атака носит террористический характер.

Позже следователи хотят предпринять еще одну попытку допроса нападавшего.

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