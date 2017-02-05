Преподавателя медицины катастроф в Иране приговорили к смерти

Иран обвинил ученого в шпионаже, его коллеги говорят, что тот не интересовался политикой и собирают подписи за помилование
К смертной казни приговорен преподаватель медицины катастроф из фламандского Свободного университета Брюсселя 45-летний профессор Ахмадреза Джалали, обвиненный Ираном в шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс».
Приговор должен быть приведен в исполнение через две недели. Джалали был арестован в Иране в апреле 2016 года во время посещения родственников.
«Ученый, выполнявший важную гуманитарную работу, приговорен к смертной казни без публичного процесса. Это скандальное нарушение всемирного гуманитарного права, против которого мы должны реагировать решительным образом», - заявил ректор университета Каролина Пауэлс.
Коллеги приговоренного к смерти ученого говорят, что он не интересовался политикой и не мог предпринимать какие-либо действия в отношении иранских властей. Они предполагают, что причиной ареста Джалали могли стать его международные университетские контакты, в том числе с представителями стран, враждебно относящихся к Ирану, например, Израиля. Но все его контакты носили исключительно научный характер, подчеркивают в университете.
Петиция за помилование Джалали собрала более 40 тысяч подписей.
Ранее "Комментарии" писали о том, что обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова оставили под арестом.
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Теги: Иран, смертная казнь, ученый, шпионаж
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