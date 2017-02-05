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Мир

Qatar Airways претендует на рекорд по длительности рейса

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Во время рейса авиалайнер пересечет 10 часовых поясов, 5 стран и покроет 14 535 км

Сегодня авиакомпания начала выполнять самый длительный в мире коммерческий рейс, беспрерывный полет из столицы Катара в столицу Новой Зеландии займет 16 часов 20 минут

Авиакомпания Qatar Airways начала прямые полеты из столицы Катара Дохи в Новую Зеландию. Об этом пишет ВВС.  

Первый рейс QR920 вылетел из Дохи утром в воскресенье и ожидается в Окленде  в понедельник  в 07:30 утра по местному времени (18:00 по Гринвичу).

За 16 часов 20 минут полета авиалайнер  пересечет 10 часовых поясов, 5 стран и в общей сложности покроет 14 535 км. На обратном пути самолет будет находиться в воздухе 17 часов и 30 минут.

Любопытно, что этот полет станет самым  длительным беспрерывным коммерческим рейсом в мире.

Рекорд на самый дальний полет удерживает  Air India - ее рейс из Дели в Сан-Франциско преодолевает 15 298 километров, но на этот полет уходит всего 14 с половиной часов.

Следующим рекордсменом может стать авиакомпания Singapore Airlines, которая собирается возобновить прямые полеты в Нью-Йорк в 2018 году. Этот рейс длится около 19 часов.

Ранее «Комментарии" писали о том, что пропавший два года назад Boeing с пассажирами разрешили искать частникам.

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Теги: авиакомпания, Катар, Окленд, рейс, рекорд, самолет

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