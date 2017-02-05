В Румынии отменили Постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс

После массовых протестов, которые назвали самыми крупными за последние 25 лет, Кабмин решил отменить Постановление

Постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии в воскресенье отменено властями Румынии. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, ранее Постановление о внесение правок в Уголовный кодекс , привело к массовым протестам по всей стране, которые назвали самыми масштабными за последние 25 лет. Люди опасались, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники.

Сегодня решение об отмене Постановления было принято Кабмином после заявления премьера Сорина Гриндяну, который не желает, чтобы румынское общество было расколото.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Румынии четверть миллиона человек вышли на улицы.