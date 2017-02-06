Японцы не смогли собрать космический мусор

Космическому грузовику «Конотори-6» не удалось запустить трос для торможения космического мусора

Японский космический грузовик «Конотори-6», запущенные на орбиту 9 декабря, не справился со своей основной миссией - экспериментом по сбору космического мусора.

«Конотори-6» должен был выпустить 700-метровый металлический трос длиной, по которому предполагалось пустить электрический ток для торможения космического мусора на орбите, но сделать этого не удалось.

Теперь корабль возвращается на Землю. Ожидается, что к концу дня 6 февраля космический грузовик вернется в плотные слои атмосферы нашей планеты.

Следует заметить, что «Конотори-6» с частью своих задач справился успешно. В частности, он доставил на Международную космическую станцию, продукты питания и питьевую воду, семь малогабаритных спутников и новые электробатареи. Общий вес груза составил 5,9 тонны.

По данным экспертов, космический мусор накапливался низкой околоземной орбите более 70 лет: отработанные ступени ракет, и отработавшие спутники, обломки от столкновений. Все это движется со скоростью более 27 000 км/ч и представляет собой значительную угрозу для космических аппаратов, особенно пилотируемых. Самая большая проблема – это то, что количество мусора постоянно растет.

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