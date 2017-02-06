Турцию «потрусило» на 5,2 балла

Подземные толчки были зафиксированы под утро понедельника

У Западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 03.51 субботы по времени UTC (05.51 по Киеву) 6 февраля. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к западу от города Айваджык и в 156 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг залегал на глубине 2 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее «Комментарии» писали о том, что ученые опасаются, что Эверест стал ниже из-за землетрясения.