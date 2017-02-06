«Загул» в клубе поставил крест на карьере представителя Минобороны Польши

Поведение чиновника на вечеринке в клубе вызвало большой общественный резонанс

В Польше официального представителя Минобороны Бартоломея Мищевича уволили из ведомства после его «загула» в одном из ночных клубов. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на неофициальные источники.

Сообщается, что чиновник для того, чтобы добраться до увеселительного заведения, использовал служебный автомобиль, а в самом клубе угощал алкоголем всех присутствующих, знакомился со студентками, требовал от ведущего объявлять, что он находится в зале, обсуждал своего шефа, министра обороны Антони Мачеревича, и предлагал некоторым работу в ведомстве.

После того, как данный факт был предан огласке в местной прессе, это вызвало общественный резонанс.

После этого депутат оппозиционной польской партии обратился с заявлением на разгулявшегося чиновника в прокуратуру, а глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский раскритиковал действия официального представителя Минобороны.

«Не может быть согласия на то, чтобы офицеры рапортовали этому молодому человеку или титуловали его министром… Это имиджевая проблема. Раз он постоянно становится героем СМИ, в этом нет ничего хорошего, и я верю, что министр Мачеревич урегулирует это дело», — заявил Качиньский.

Ранее «Комментарии" писали о том, что поляки недовольны своим парламентом.