Пассажирку с глубоким декольте высадили из самолета

Инцидент произошел на борту самолета бюджетной авиакомпанией Spirit Airlines, девушка утверждает, что причиной отказа в полете стало ее декольте, а бортпроводницы говорят, что пассажирка была пьяна
Необычный инцидент произошел между несостоявшейся пассажиркой и американской бюджетной авиакомпанией Spirit Airlines сняли. 21-летняя девушка обвинила авиакомпанию в том, что ее сняли с рейса из-за глубокого декольте, пишет газета The Sun.
Этот инцидент произошел перед вылетом из Нового Орлеана (штат Луизиана) в Форт-Лодердейл (Флорида).
Девушка рассказала, что бортпроводники попросили ее прикрыться, так как посчитали ее наряд слишком откровенным. Пассажирка смутилась и даже надела пальто, но ее все равно попросили покинуть самолет.
По данным издания, версию 21-летней девушки подтвердили и другие следовавшие этим рейсом пассажиры, которые подвергли критике действия стюардесс.
В самой авиакомпании Spirit Airlines отрицают обвинения, говоря о том, что декольте не играло никакой роли в том, что девушку сняли с рейса. По словам проводников, решающим было то, что пассажика была пьяна и окружающие жаловались на ее поведение.
Ранее "Комментарии" писали о том, что пассажирский самолет сел в Канаде на одном двигателе.
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Теги: авиакомпаниия, декольте, отказ, рейс, самолет
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