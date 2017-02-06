Пассажирку с глубоким декольте высадили из самолета

Инцидент произошел на борту самолета бюджетной авиакомпанией Spirit Airlines, девушка утверждает, что причиной отказа в полете стало ее декольте, а бортпроводницы говорят, что пассажирка была пьяна

Необычный инцидент произошел между несостоявшейся пассажиркой и американской бюджетной авиакомпанией Spirit Airlines сняли. 21-летняя девушка обвинила авиакомпанию в том, что ее сняли с рейса из-за глубокого декольте, пишет газета The Sun.

Этот инцидент произошел перед вылетом из Нового Орлеана (штат Луизиана) в Форт-Лодердейл (Флорида).

Девушка рассказала, что бортпроводники попросили ее прикрыться, так как посчитали ее наряд слишком откровенным. Пассажирка смутилась и даже надела пальто, но ее все равно попросили покинуть самолет.

По данным издания, версию 21-летней девушки подтвердили и другие следовавшие этим рейсом пассажиры, которые подвергли критике действия стюардесс.

В самой авиакомпании Spirit Airlines отрицают обвинения, говоря о том, что декольте не играло никакой роли в том, что девушку сняли с рейса. По словам проводников, решающим было то, что пассажика была пьяна и окружающие жаловались на ее поведение.

Ранее "Комментарии" писали о том, что пассажирский самолет сел в Канаде на одном двигателе.