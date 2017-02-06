Меркель официально выбрали кандидатом в канцлеры Германии

Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции ФРГ.
Канцлер Германии Ангела Меркель стала официальным кандидатом на эту же должность от партий «Христианско-демократический союз» (ХДС) и Христианско-социальный союз» (ХСС)
Об этом было объявлено в понедельник на совместном заседании президиумов обеих партий
Сегодня председатель ХСС премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и действующий канцлер представят совместную предвыборную стратегию.
Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре. После этого в стране будет сформировано новое правительство и избран канцлер Германии.
Выборы в парламент ФРГ - Бундестаг - пройдут 24 сентября.
Главным конкурентом Меркель считается кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. Он будет официально объявлен кандидатом на партийном собрании 19 марта в Берлин, тогда же Шульц сменит на посту председателя партии Зигмара Габриэля, который назначен главой МИД Германии.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Reuters»,
Теги: Ангела Меркель, Германия, ХДС/ХСС
Последние новости
|
18:05
|
17:52
|
17:32
|
17:20
Нардепа Виктора Чумака обвинили в связях с организаторами массовых побоищ
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0