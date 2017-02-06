Меркель официально выбрали кандидатом в канцлеры Германии

Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель стала официальным кандидатом на эту же должность от партий «Христианско-демократический союз» (ХДС) и Христианско-социальный союз» (ХСС)

Об этом было объявлено в понедельник на совместном заседании президиумов обеих партий

Сегодня председатель ХСС премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и действующий канцлер представят совместную предвыборную стратегию.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре. После этого в стране будет сформировано новое правительство и избран канцлер Германии.

Выборы в парламент ФРГ - Бундестаг - пройдут 24 сентября.

Главным конкурентом Меркель считается кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. Он будет официально объявлен кандидатом на партийном собрании 19 марта в Берлин, тогда же Шульц сменит на посту председателя партии Зигмара Габриэля, который назначен главой МИД Германии.