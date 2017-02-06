Aliexpress изменил правила бесплатной доставки товаров

Продавцы решили себя обезопасить от недобросовестных покупателей
С завтрашнего дня станет обязательным использование трек-номера на китайском сайте, независимо от стоимости покупки.
Данная мера была принята в связи с тем, что участились случаи, когда недобросовестные покупатели жаловались, что посылка не пришла вовремя. В результате продавец оставался и без товара, и без денег.
Ранее заказывать товар AliExpress без использования трек-номера было дешевле, поскольку в стоимость товара не входила услуга поиска товара.
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Источник: «, «Еспресо.TV»
Теги: AliExpress, бесплатная доставка, интернет, товары онлайн
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