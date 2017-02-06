Aliexpress изменил правила бесплатной доставки товаров

Продавцы решили себя обезопасить от недобросовестных покупателей

С завтрашнего дня станет обязательным использование трек-номера на китайском сайте, независимо от стоимости покупки.

Данная мера была принята в связи с тем, что участились случаи, когда недобросовестные покупатели жаловались, что посылка не пришла вовремя. В результате продавец оставался и без товара, и без денег.

Ранее заказывать товар AliExpress без использования трек-номера было дешевле, поскольку в стоимость товара не входила услуга поиска товара.