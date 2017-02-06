Джордж Майкла до сих пор не могут похоронить

Похороны Джорджа Майкла затягиваются из-за экспертиз

Похороны легендарного певца откладываются как минимум на месяц из-за того, что эксперты-криминалисты проводят тесты чтобы установить причину смерти Джорджа Майкла.

Обычно токсикологические экспертизы занимают около восьми недель, однако родные певца надеются, что в его случае все сделают быстрее. Проводимые тесты помогут установить, стали ли наркотики причиной смерти певца.

Похоронить Джорджа Майкла собираются на острове Крит.

Как сообщали «Комментарии», 53-летний британский певец Джордж Майкл был обнаружен мертвым у себя дома. Полиция сообщила, что «подозрительных обстоятельств» в инциденте нет.

Менеджер певца Майкл Липпман рассказал Billboard, что рождественским воскресным утром ему сообщили, что музыканта нашли «мирно лежащим в постели» без признаков жизни.

Насильственную смерть менеджер исключает, но версия о сердечной недостаточности стала для него неожиданностью.