Джордж Майкла до сих пор не могут похоронить

Похороны Джорджа Майкла затягиваются из-за экспертиз
Похороны легендарного певца откладываются как минимум на месяц из-за того, что эксперты-криминалисты проводят тесты чтобы установить причину смерти Джорджа Майкла.
Обычно токсикологические экспертизы занимают около восьми недель, однако родные певца надеются, что в его случае все сделают быстрее. Проводимые тесты помогут установить, стали ли наркотики причиной смерти певца.
Похоронить Джорджа Майкла собираются на острове Крит.
Как сообщали «Комментарии», 53-летний британский певец Джордж Майкл был обнаружен мертвым у себя дома. Полиция сообщила, что «подозрительных обстоятельств» в инциденте нет.
Менеджер певца Майкл Липпман рассказал Billboard, что рождественским воскресным утром ему сообщили, что музыканта нашли «мирно лежащим в постели» без признаков жизни.
Насильственную смерть менеджер исключает, но версия о сердечной недостаточности стала для него неожиданностью.
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Источник: «Daily Mail»,
Теги: Джордж Майкл, похороны, смерть, экспертизы
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