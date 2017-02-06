В ФРГ просителям убежища заплатят за добровольный выезд из страны

На реализацию программы StartHilfe Plus выделили около 40 млн. евро

В Германии начала работать программа, предлагающая просителям убежища вернуться на родину в обмен на финансовую помощь от германского правительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На реализацию программы StartHilfe Plus, что примерно переводится как «Начальная помощь плюс», выделили около 40 млн. евро. В рамках многоуровневой системы StartHilfe Plus людям с низкими шансами получить убежище в Германии будут предлагать деньги за возвращение на родину, особенно если они согласятся на это, прежде чем их заявления будут рассмотрены.

Просители убежища старше 12 лет, которые отзовут свое ходатайство о предоставлении убежища до завершения процедуры рассмотрения, получат 1200 евро.

Люди, чьи ходатайства были отклонены, получат 800 евро, если они согласятся не обжаловать решение и покинут Германию. Дополнительные выплаты также предусмотрены для семей и детей в возрасте до 12.

Программа имеет несколько ограничений, направленных на снижение риска злоупотреблений. Люди из определенных стран или регионов, в том числе с Западных Балкан, не имеют права на помощь. Сирийские граждане также не подпадают под действие программы.

В 2016 году около 55 тысяч человек добровольно вернулись на родину из Германии – это увеличение по сравнению с предыдущим годом (около 35 тысяч в 2015 году).

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