В Восточной Финляндии обнаружили редкий алмаз

Раскопки показали, что в Суоми могут находиться залежи драгоценных камней
На востоке Финляндии был обнаружен алмаз размерами 0,7 x 0.75 x 0,7 мм, сообщает fontanka.fi со ссылкой на финскую геологическую компанию Karelian Diamond Resources. По данным геологов, это очень редкий для страны камень. Кроме того, находка в провинции Кухмо может свидетельствовать о перспективах добычи алмазов в регионе.
Финский алмаз будет направлен для дальнейшего анализа, чтобы выяснить природу его происхождения.
Поиски алмазов в регионе Кухмо проводятся более шести лет.
Фото: jewellerycatalog.ru
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