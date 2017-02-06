В Восточной Финляндии обнаружили редкий алмаз

Раскопки показали, что в Суоми могут находиться залежи драгоценных камней

На востоке Финляндии был обнаружен алмаз размерами 0,7 x 0.75 x 0,7 мм, сообщает fontanka.fi со ссылкой на финскую геологическую компанию Karelian Diamond Resources. По данным геологов, это очень редкий для страны камень. Кроме того, находка в провинции Кухмо может свидетельствовать о перспективах добычи алмазов в регионе.

Финский алмаз будет направлен для дальнейшего анализа, чтобы выяснить природу его происхождения.

Поиски алмазов в регионе Кухмо проводятся более шести лет.

Фото: jewellerycatalog.ru