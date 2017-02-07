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Мир

Житель Петербурга прошел пешком по миру и потратил миллион рублей

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Сергей Лукьянов начал путешествие 1 апреля 2015 года, а финишировал 4 февраля 2017 года

Пешее путешествие не только открыло россиянину новые для него страны, но и научило противостоять грабителям

Кругосветное путешествие, большуюая часть которого была  пройдена пешком , завершил житель житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов. По миру он бродил два года и потратил на это миллион рублей.  

Лукьянов стартовал в Северной столице 1 апреля 2015 годаЮ а финишировал он в субботу, 4 февраля 2017 года. За время путешествия россиянин посетил 21 страну. Он совершил два перелета — из Сингапура в Чили и из Бразилии в Россию. Багаж его был очень скромный – аптечка, туристическое снаряжение, продукты, одежда и смартфон.

Как рассказал путешествиник, во время странствия на него несколько раз нападали, чтобы ограбить. Поэтому мужчина научился ловко прятать документы и деньга, а также спать с привязанным рюкзаком. 

Больше всего впечатлений у путешественника от посещения Китая, а в В Малайзии, Таиланде, Сингапуре и Индонезии люди с уважением относились к человеку, решившемуся на  пешее кругосветное путешествие и  постоянно приглашали его к себе в гости.

Ранее "Комментарии" писали о том, что американка побывала во всех странах мира и установила два рекорда.

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Теги: кругосветка, пешком, путешественник, путешествие

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