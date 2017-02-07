В Южной Осетии пройдет референдум о переименовании республики

«Вслед за возрождением аланской государственности должно возродиться и древнее имя Алании», – считает президент страны

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов назначил дату референдума о переименовании Южной Осетии на 9 апреля 2017 года, плебисцит пройдет в один день с президентскими выборами, сообщили в пресс-службе главы государства.

Впервые о готовности вернуть стране ее историческое название – Алания – Тибилов заявил в декабре 2015 года. По словам пресс-секретаря главы государства, за это время был проведен ряд совещаний по этому вопросу, а в адрес президента поступили сотни писем от граждан республики и соотечественников за рубежом.

«Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу «Согласны ли Вы с внесением изменения в часть 1 статьи 1 Конституции Республики Южная Осетия, изложив ее в следующей редакции: «1. Республика Южная Осетия – Государство Алания – суверенное демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения народа Республики Южная Осетия. Названия Республика Южная Осетия и Государство Алания равнозначны», – говорится в указе президента.

По его словам, страна должна носить имя тех, кто ее создал и «вслед за возрождением аланской государственности должно возродиться и древнее имя Алании».

«Народ Южной Осетии своим подвигом, своей героической борьбой за свободу и независимость заслужил, подтвердил свое право на бесценное наследие – древнее имя своих предков, которое он разделяет с народом братской Республики Северная Осетия – Алания», – цитирует слова Тибилова агентство Sputnik Южная Осетия.