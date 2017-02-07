Появилось видео, как Объединенные Арабские Эмираты засыпало снегом

Снег считается аномальным явлением для этой местности

В Объединенных Арабских Эмиратах внезапно выпал снег, что считается аномальным явлением для этой местности. Об этом пишет ВВС.

В долине высочайшей горной вершины страны - Джебель Джейс - температура упала до -2 С, а снежный покров достиг 10 сантиметров.

Из-за снегопада и сильных ветров организаторам велосипедного «Тура Дубая» пришлось отменить часть пробега.

По прогнозам, на смену снегу уже на этой неделе придут дожди.

Ранее «Комментарии" писали о том, что обнародованы шокирующие фото последствий разрушительного ледохода на Закарпатье.