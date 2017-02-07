Задержан подозреваемый в причастности к теракту на железной дороге в Индии

48-летнего задержанного подозревают не только в организации диверсии на железной дороге, но и в двух неудавшихся терактах, а также двойном убийстве

В Непале задержан подозреваемый в причастности к теракту, совершенному в Индии на железной дороге в ноябре 2016 года. Напомним, тогда в железнодорожной катастрофе в штате Уттар-Прадеш погибли 149 человек. Полиция придерживается той версии, что причиной крушения стал теракт.

Задержанный 48-летний Шамшула Хода был арестован в Катманду в воскресенье. Непальские следователи считают его причастным и к другим преступлениям - двум неудавшимся терактам в Индии и двойному убийству в Непале. Само задержание прошло в рамках причастности Хода к делу о двойном убийстве двух индийцев в декабре прошлого года. При этом дело об убийстве связано с подозрениями в планировании терактов в Индии.

По данным полиции, Шамшула Хода ранее вошел в контакт с одной из террористических группировок, чтобы организовать два подрыва поездов в Индии.

Ранее «Комментарии" писали о том, что на Львовщине троих местных осудят за подготовку теракта.