Россия привела в полную боевую готовность воздушно-космические войска

Сегодня в восемь часов утра началась внезапная проверка воздушно-космических сил

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что проверку инициировал президент РФ Владимир Путин и воинские части были приведены в высшую степень боеготовности и приступили к выполнению тренировочных мероприятий.

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», - цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ на своей странице в Facebook.

Как сообщали «Комментарии», 25 августа 2016 года президент РФ привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций».