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Мир

Китаец спас жену от суицида, поймав ее за волосы

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Китаец держал жену за волосы, пока полицейские на помогли ему затащить ее на крышу

Мужчина три минуты удерживал жену за волосы на высоте 20 метров, правда часть ее веса взяла на себя труба, за которую она зацепилась

Необычный случай произошел в китайской провинции Шэньси. Местному жителю удалось поймать свою жену за волосы, когда она после ссоры с ним намеревалась спрыгнуть с крыши высотного дома. Об этом пишут китайские СМИ.

При этом мужчине удалось удерживать женщину за волосы на высоте 20 метров от земли почти три минуты, пока ему на подмогу не пришли полицейские, которые  помогли ему затащить супругу обратно на крышу.

Отмечается, что удержать супругу мужчине помогло то, что она зацепилась за выступающую из стены трубу, которая взяла на себя часть веса женщины.

«Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели, как мужчина держит свою жену за волосы, но его рука уже почти соскользнула. Если бы мы опоздали на несколько секунд, или бы мужчина не смог удержать жену за волосы еще несколько секунд, то спасти ее, вероятно, было бы уже невозможно», — заявил офицер полиции Цзо Юй, который перелез через борт крыши и помог мужчине затащить женщину обратно.

Ранее «Комментарии" писали о том, что вооруженного пациента психиатрической клиники уговорили сдаться

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Теги: Китай, полиция, спасение, суицид

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