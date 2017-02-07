Франция возобновляет расследование дела Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу «Бигмалион»

Французский суд намерен возобновить слушания по так называемому делу Bygmalion против экс-президента Франции Николя Саркози по подозрению в незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2012 году.

Кроме Саркози, перед судом снова предстанут еще 13 человек, которые имели отношение к финансированию кампании и сознательно завысили счета на общую сумму 22,5 млн евро.

Как сообщали «Комментарии», в сентябре прошлого года прокуратура Парижа обратилась к следственному судье с просьбой привлечь к суду Саркози и других подозреваемых в этом деле.

По мнению правоохранителей, PR-агентство Bygmalion значительно завышало расценки на услуги с целью получить средства, которые выходят за рамки ограничений, которые накладывают французские законы на финансирование предвыборной кампании.

Сообщалось, что вместо 22,5 млн в предвыборную работу было вложено не менее 40 млн. Значительная часть этой операции проводилась через фирму по связям с общественностью под названием «Бигмалион» (Bygmalion)

Компания «Бигмалион» предъявило счета на 18,5 млн евро на имя правой партии Саркози (в то время называлась «Союз за народное движение» (UMP), а затем была переименована в «Республиканцев") вместо избирательного штаба экс-президента.



Саркози всегда отрицал информацию о фальсификации данных о финансировании.