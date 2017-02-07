Стало известно, о чем говорили Путин и Меркель

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель
Сообщается, что во время телефонного разговора обсуждалась обстановка на Юго-Востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни, сообщила пресс-служба Кремля.
Кроме того, была выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса.
С сообщении отмечается, что «Владимир Путин привлек внимание Ангелы Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу».
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Источник: «Интерфакс»,
Теги: Ангела Меркель, Россия, Владимир Путин, Германия, телефонный разговор
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