Стало известно, о чем говорили Путин и Меркель

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель

Сообщается, что во время телефонного разговора обсуждалась обстановка на Юго-Востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни, сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, была выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса.

С сообщении отмечается, что «Владимир Путин привлек внимание Ангелы Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу».