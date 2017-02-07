В Кабуле прогремел мощный взрыв

О жертвах и разрушениях информации пока нет

В Центре афганской столицы – Кабуле – рядом со зданием Верховного суда прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

О жертвах и пострадавших пока информации нет. Не известны и другие подробности происшедшего.

Ранее "Комментарии" писали о том, что обстрел Курдюмовки квалифицирован как теракт.