В Кабуле прогремел мощный взрыв

О жертвах и разрушениях информации пока нет
В Центре афганской столицы – Кабуле – рядом со зданием Верховного суда прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
О жертвах и пострадавших пока информации нет. Не известны и другие подробности происшедшего.
Ранее "Комментарии" писали о том, что обстрел Курдюмовки квалифицирован как теракт.
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Теги: Афганистан, взрыв, Кабул
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