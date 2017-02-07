Мавзолей Ленина закроют на два месяца

В период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В. И. Ленина будет закрыт для посетителей

В Москве (Российская Федерация) на два месяца будет закрыть Мавзолей Ленина, который находится на Красной площади.

С середины февраля специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений будут работать с забальзамированным телом Ленина, раз в несколько лет вождю меняют костюм, сообщает Федеральная служба охраны РФ.

Во время биохимических работ в самом Мавзолее будет проведено тестирование установленной там аппаратуры.

В обычные дни Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Напомним, в Мавзолее тело Ленина покоится с 1924 года. Идея не захоронить тело Ленина, а сохранить его и поместить в саркофаг возникла в среде рабочих и рядовых членов большевистской партии.