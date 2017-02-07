Иран заявил об обнаружении новых месторождений нефти и газа

Из новых месторождений можно добыть 2 млрд баррелей нефти и 37 трлн кубометров газа
Новые месторождения нефти объемом в 15 млрд баррелей обнаружили в Иране. Об этом заявил генеральный директор иранской национальной нефтяной компании Али Кардор.
«Были обнаружены месторождения объемом 15 млрд баррелей, из которых можно добыть только 2 млрд баррелей», - заявил Кардор.
Также он озвучил информацию об обнаружении 66 трлн кубометров газового запаса, из которого можно добыть 37 трлн кубометров.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Беларусь будет судится с Россией из-за нефти.
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Теги: газ, Иран, месторождения, нефть
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