Иран заявил об обнаружении новых месторождений нефти и газа

Из новых месторождений можно добыть 2 млрд баррелей нефти и 37 трлн кубометров газа

Новые месторождения нефти объемом в 15 млрд баррелей обнаружили в Иране. Об этом заявил генеральный директор иранской национальной нефтяной компании Али Кардор.

«Были обнаружены месторождения объемом 15 млрд баррелей, из которых можно добыть только 2 млрд баррелей», - заявил Кардор.

Также он озвучил информацию об обнаружении 66 трлн кубометров газового запаса, из которого можно добыть 37 трлн кубометров.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Беларусь будет судится с Россией из-за нефти.