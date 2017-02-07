Мадонна станет мамой еще двух африканских детей

По слухам, певица удочерит двух девочек-близнецов

Верховный суд африканской страны Малави разрешил певице Мадонне усыновить двух детей. Об этом сообщает агентство Рейтер.

«Сегодня Верховный суд принял решение о том, что она (Мадонна – ред.) может усыновить двух детей», — сказал представитель суда. По его словам, на момент принятия решения Мадонна находилась в здании суда.

По данным агентства Франс Пресс, Мадонна удочерит двух девочек-близняшек.

В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика, а в 2009 году — девочку. Также у Мадонны есть сын от брака с Гаем Ричи и дочь, отец которой — тренер по фитнесу Карлос Леон.

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