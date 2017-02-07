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Мир

Власти Турции обвинил в землетрясении гюленистов

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Мэр Анкары обвинил в землетрясении гюленистов

К землетрясению в провинции Чанаккале на северо-западе Турции могли быть причастны те же самые люди, которые  в июле 2016 года попытались совершить переворот. Такое предположение высказал мэр Анкары Мелих Гекчек.

«Произошло серьезное землетрясение в Чанаккале. Я выяснил, что какой-то корабль проводил сейсмические исследования неподалеку. Необходимо установить, что это за корабль, какой стране он принадлежит. Я беспокоюсь о возможном землетрясении, которое может быть вызвано искусственно. Это, безусловно, должно быть расследовано и доведено до общественности», - сказал он.

Он отметил, что с помощью подземных толчков неподалеку от Стамбула эти враждебные силы собираются нанести удар по Турции.

Некоторые могут посмеяться надо мной, но я беспокоюсь об этом. Все подводные лодки и корабли, оснащенные серьезным оборудованием и находящиеся недалеко от Стамбула в Мраморном море и Дарданеллах, должны контролироваться», - добавил он.

Как сообщали «Комментарии», у Западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.  Подземные толчки были зафиксированы в 03.51 субботы по времени UTC (05.51 по Киеву) 6 февраля. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к западу от города Айваджык и в 156 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг залегал на глубине 2 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Напомним, движение Гюлена - это хорошо организованное сообщество (не политическая партия), названное в честь Фетхуллаха Гюлена. Его последователи считают Гюлена своим духовным лидером, и иногда его называют вторым по влиятельности человеком в Турции.

Гюлен пропагандирует терпимый ислам, который ставит во главу угла альтруизм, скромность, трудолюбие и образование.  Движение Гюлена в Турции называется «Хизмет». Одна из самых известных форм его деятельности - создание и управление собственными школами, которые работают не только в мусульманских странах, но и по всему миру. В США действует около 100 таких школ.

Считается, что последователей Гюлена в Турции очень много, возможно миллионы, и часть из них занимает влиятельные государственные должности в полиции, судебной системе, спецслужбах и даже в правящей партии самого Эрдогана.

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Источник: «РИА Новости»,

Теги: активисты, госпереворот, землетрясение в Турции, предположение, Турция

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