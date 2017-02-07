Поклонская рассказала, как она обманула детектор лжи

Поклонская считает использование детектора лжи неоправданным

Бывший прокурор Крыма, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская провела эксперимент вместе со своей сестрой-полиграфологом.

«У меня сестра спрашивала, условно говоря, «Сейчас 3 февраля 2016 года. Верно?», я отвечаю — «Да». «Сейчас за окном солнечно, да?» — «Да». Потом она мне показывает результат и говорит: «Ты же обманула полиграф! Сейчас 2017 год, а не 2016-й"», - сказала она.

Она отметила, что что не обратила внимание на точную формулировку вопроса и по ее словам, так же и человек, которого будут исследовать на полиграфе, сможет его обмануть, веря в свою правоту.

Кроме того, она подчеркнула, что показания на полиграфе не должны становиться единственным основанием для признания человека виновным.