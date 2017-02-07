Россиянам выдадут карточки с баллами для обмена на продукты

Граждане получат карты для начисления «баллов», которые можно будет использовать на покупку продуктов

В этом году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует ввести программу продуктовой поддержки для нуждающихся граждан. Об этом заявил министр Денис Мантуров.

«Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», - сказал он.

Он отметил, что программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.