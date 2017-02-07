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Лех Валенса оспорит доказательства о том, что он был «агентом Болеком»

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Валенса поклялся, что никогда не сотрудничал с коммунистическими спецслужбами

«Ни один из документов, которые должны были свидетельствовать о моем сотрудничестве со Службой безопасности, не настоящий», – заявил экс-президент Польши

Президент Польши в 1990–1995 годах Лех Валенса намерен оспорить результаты экспертизы, которая якобы подтвердила подлинность документов о его сотрудничестве со спецслужбами Польской Народной Республики.

Институт национальной памяти Польши ранее заявил, что эксперты доказали подлинность документов, связывающих Валенсу со спецслужбами. Утверждается, что экс-президент под псевдонимом Болек составлял доносы и получал за свою работу вознаграждение от Службы безопасности ПНР.

«Ни один из документов, которые должны были свидетельствовать о моем сотрудничестве со Службой безопасности, не настоящий», – заявил Валенса на пресс-конференции в Гданьске, передает телеканал Polsat.

Говоря о проведенной экспертизе, экс-президент подчеркнул, что может привлечь «сотню экспертов, которые скажут обратное». Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли он привлечет к изучению документов других графологов, Валенса заявил: «Это мы тоже сделаем».

По словам Валенсы, документы, которые были представлены как его доносы спецслужбам, являются не чем иным, как специально обработанными материалами, взятыми из прослушивания разговоров. «Они подделывают доллары, паспорта! Так они же лучше изобразят мою подпись, чем я сам это сделаю! (...) Что касается графологической экспертизы, то десять других графологов выскажут вам противоположное мнение», – заявил Валенса.

Валенса поклялся, что никогда не сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, а ведомости о получении вознаграждений за доносы, по его словам, подписывали сами агенты, чтобы присвоить эти деньги и списать на него.

Как сообщалось ранее, в феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома генерала Чеслава Кищака, а затем обнародовали «секретные документы», якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена Польской Народной Республики. В частности, среди документов находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью «Лех Валенса. Болек».

Валенса многократно отвергал все обвинения, заявляя, что документы были подделаны спецслужбами для обогащения за счет несуществующего «агента». Для подтверждения подлинности документов эксперты провели графологическую экспертизу бумаг, якобы составленных или подписанных Валенсой.

Фото: Kacper Pempel/Reuters

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Теги: Валенса, польша, экс-президент, экспертиза, агент Болек

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