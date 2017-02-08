В ЕС пригрозили лишить Польшу права голоса

Европейские договоры дают Европейской комиссии право заморозить право голоса любому государству-члену
Вице-президент Европейской комиссии Юрки Катайнен заявил, что ЕС может заморозить право голоса для Польши, если Варшава не изменит политику и не согласится соблюдать верховенство закона, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Вице-президент ЕК выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится с визитом в Польше, поможет убедить польских лидеров действовать в соответствии с ценностями, на которых был основан ЕС и Европа.
«Мы не можем идти на компромисс в вопросе верховенства закона», – сказал Катайнен.
«Или вы будете придерживаться этого принципа, или нет. Если нет, то Европа не может не действовать», – добавил бывший премьер-министр Финляндии.
Он напомнил, что европейские договоры дают Европейской комиссии право заморозить право голоса любому государству-члену.
«У власти ЕС однако есть надежда убедить польское правительство изменить курс», – сказал Катайнен.
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Теги: ЕС, Меркель, польша, Правительство, право голоса
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