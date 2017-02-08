Названы самые любимые автомобили европейцев

Европейский авторынок в последнее время стабильно растет

Самым продаваемым автомобилем на европейском рынке по итогам 2016 года стал Volkswagen Golf, и это уже восьмой год подряд, сообщает autodriving.net.

Примечательно, что Golf смог удержать лидерство даже на фоне падения продаж. По итогам 2016 года на европейском рынке было продано 492 тыс. 952 автомобилей этой модели, что на 7,8% меньше результатов 2015 года.

На второе место вышла Renault Clio, чьи продажи увеличились на 3% до 315 тыс. 115 автомобилей. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 308 тыс. 561 единиц (+1,9%).

Далее идет Ford Fiesta, на котором остановили свой выбор 300 тыс. 528 европейских покупателей (-4,4%). Замыкает пятерку лидеров Opel/Vauxhall Corsa, разошедшаяся тиражом 264 тыс. 844 экземпляра (-1,9%).

В топ-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Astra (253 тыс. 483 шт., +29,6%), Peugeot 208 (249 тыс. 047 шт., +8%), Nissan Qashqai (234340 шт., +0,9%), Skoda Octavia (230 тыс. 255 шт., +5,6%) и Renault Captur (217 тыс. 105 шт., +11,1%).